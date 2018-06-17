Сегодня, 21:41

Первый экологический взвод в ЦВО собирается вывезти семьсот пятьдесят тонн мусора.

Военные спасают экологию Арктики путем очистки территорий от загрязнений. Военными экологами планируется вывезти около семисот пятидесяти тонн мусора. На защиту окружающей среды встало спецподразделение из тридцати экологов, а также десять единиц инженерной и автотехники.

Экологический взвод имеет свое обмундирование. В его состав входят спецодежда на летнее и зимнее время, а также обувь с утеплением.

Служащие ознакомлены с правилами охраны труда, которые необходимо соблюдать, находясь на проведении работ в Арктической зоне, а также с правилами эксплуатации специального оборудования, которое будет использоваться специалистами для резки металлических конструкций и прессования.