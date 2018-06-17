Защитники природы под Мурманском насылают сексуальные проклятья

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Жители Мурманской области устали бороться с мусором, который выбрасывают водители на своем пути. На дороге под Мурманском поставили баннер, где просят не выбрасывать мусор в лес. Защитники природы в буквальном смысле насылают сексуальные проклятия. Дело в том, что авторы плаката призывают необычным способом людей прекратить издевательство над природой. Это не единственное «больное» место под Мурманском.

Защитники природы и леса решили таким образом проучить тех, кто загрязняет экологию. По словам жителей поселка Верхнетуломский, авторы плаката стараются остановить и неконтролируемые свалки в регионе.

Авторы плаката в шуточной форме насылают сексуальные проклятия на людей, которые портят экологию в области. Тем же, кто осмелится ослушаться предостережения, гарантируют проблемы в сексе минимум на 5 лет.