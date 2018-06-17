Жители Забайкалья снова устраивают свалки там, где они были убраны

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В Забайкальском крае создали карту, на которой можно увидеть места расположения мусорных свалок и то, как они ликвидируются.

Однако, местные жители продолжают, скорее всего по привычке, свозить и сваливать мусор на те места, откуда он уже был убран.

Об этом Информагенству «Чита.Ру» рассказал Сергей Болтян- глава регионального исполкома ОНФ в Забайкальском крае В качестве примера он привел свалку в селе Засопка. Сегодня место, где она находилась, полностью очищено от мусора. Убирать мусор помогали волонтеры и местные жители. Но снова и снова, спустя какое-то время свалка появляется снова.

Не помогает даже установка камер видеонаблюдения, на которых фиксируются номера автомобилей, привозящих мусор на места уничтоженных помоек.

На карте Забайкалья обозначено 119 свалок мусора. 35 сейчас находятся в стадии уборки, а 29 уже полностью ликвидированы. Глава исполкома обратился с просьбой к жителям края не устраивать свалок, а помогать в их ликвидации.