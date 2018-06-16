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Возле США таинственный смертельный вирус убивает морских звезд

Сегодня, 17:15

Еще несколько месяцев назад побережье от Аляски до Мексики было усеяно мертвыми телами морских беспозвоночных. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, но вызывает тревожные вопросы.

Как сообщают экологические организации и государственные структуры, возле побережья США таинственный смертельный вирус убивает морских звезд. Четыре года назад ученые с тревогой отметили массовый выброс этих беспозвоночных на побережье. Проведенные анализы и дальнейшие исследования, практических результатов не дали. Было ясно, что морские звезды подверглись воздействию неизвестного науке вируса, чью ДНК, также не удалось идентифицировать. Симптомы заболевания ужаснули биологов. Морские звезды покрываются слизью неизвестного происхождения, затем теряют свои конечности. В результате, от морского беспозвоночного остается лишь кучка слизи. Биологи не афишируют широко результаты своих исследований, но историкам достаточно вспомнить, в каком из океанов планеты проводились массовые испытания оружия массового поражения и не только ядерного.

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