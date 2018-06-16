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В «Грязном ручье Уиндла» найден хищный угорь

Сегодня, 17:18

Животное может продержаться без еды целых 18 месяцев.

В мрачных глубинах «Грязного ручья Уиндла» найден хищный угорь. Дикие представители водного мира могут продержаться без корма около 18 месяцев. Однако, если они проголодаются, то не будут особо переборчивы в том, чем бы подкрепиться. Один из рыбаков, увлеченный данной местностью отмечает, что видел, как эти животные едят все: от апельсинов до уток. Мужчина отмечает, что хищники могут даже поедать друг друга.

Сформировать представление о таких подводных обитателях удалось на этой неделе, когда по области прокатилось внезапное наводнение, вследствие чего на сушу был выброшен 10-киллограмовый экземпляр животного. Однако угорь был мертв, так как долгое время пробыл без воды.

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