В Китае с неба падали морские звезды и осьминоги

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Необычные фотографии с морскими обитателями выложили китайские пользователи социальных сетей.

Морские жители попали на сушу после того, как их подняло из воды торнадо и перенесло на землю. Дары моря до сих пор лежат на припаркованных машинах, тротуарах и зданиях, которые упали в Китае с неба.

Непогода в китайском городе Циндао в провинции Шаньдун не утихает уже несколько дней, кроме жителей моря: морских звезд, осьминогов и креветок, на сушу она принесла с собой большие разрушения в город. Сильный ветер ставит небывалый доселе рекорд в июне. С ветрами в города приходит и град, который причиняет обширный ущерб собственности населения.