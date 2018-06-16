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В Twitter появился ролик, способный успокоить самого нервного

Сегодня, 00:55

BBC Earth совместно с OceanX Media запустили проект "Наша Голубая Планета". Команда выложила в Сеть 10-часовой ролик, способный донести жизненно-важное значение океана и его обитателей до максимально возможного количества людей.

Команда поставила перед собой задачу собрать в Twitter "один миллиард людей, говорящих о наших океанах”. Эти люди будут делиться с остальными любопытными фактами, вдохновляющими изображениями и видео подводной жизни. Один из самых последних видеороликов, которыми поделилась команда, называется Open Ocean - поразительное 10-часовое подводное видео, изобилующее морской жизнью.

BBC Earth приглашает телезрителей насладиться всеми удивительными оттенками океана и его невероятными обитателями на протяжении 10 часов. 

На успокаивающем видео запечатлены одни из самых уникальных животных в их естественной среде обитания: огромная пятнистая китовая акула, стая игривых дельфинов и завораживающий рой светящихся медуз.

Это 10-часовое видео обязательно подарит ощущение спокойствия и умиротворения даже самым нервным.

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