«Город красных фонарей» для летучих мышей появился в Нидерландах

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Во многих странах мира действуют целые программы по защите летучих мышей и улучшения факторов их выживаемости в городских условиях. Нидерландский городок Zuidhoek Nieuwkoop пошел ещё дальше и озаботился освещением для этих рукокрылых животных.

Защитники животных выяснили, что свет ночных фонарей города неблаготворно влияет на жизнедеятельность летучих мышей. Так, стало известно, что лампы белого и желтого цветов сбивают внутренний навигатор животных и нарушают их пищевой цикл. Насекомые, которые скапливаются у ламп фонарей становятся недосягаемыми для мышей-охотников.

После проведенных исследований ученые обнаружили, что свет красных светодиодных ламп абсолютно безвреден для летучих мышей. В специально созданных лампах используется волны, которые не влияет на биоритмы крылатых животных. Для них красный цвет уличных фонарей создает эффект полной темноты. Zuidhoek Nieuwkoop входит в европейскую природоохранную зону, которая является частью проекта Natura 2000.