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Смертельное опасение может стать реальностью для жителей Неве-Зоар в Израиле, которые оказались в эпицентре отравленного потока сливов местного химзавода.

Мертвое море «залили» опасными химикатами. Полиция Израиля ограничила доступ людей к месту чрезвычайного происшествия. Сообщается, что местное химическое предприятие сбросило в мертвое море неочищенные и ядовитые стоки в неуказанном количестве. Этот вопиющий случай возмутил и напугал отдыхающих на берегу людей.

На данный момент проводится установление причин утечки, введены специальные меры безопасности для того, чтобы предотвратить осложнение ситуации. Людям порекомендовали оставаться в своих домах. Инструкция израильской полиции распространяется, в частности, на населенный пункт Неве-Зоар.