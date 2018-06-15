VistaNews.ru


Мертвое море «залили» опасными химикатами

Сегодня, 16:59

Смертельное опасение может стать реальностью для жителей Неве-Зоар в Израиле, которые оказались в эпицентре отравленного потока сливов местного химзавода.

Мертвое море «залили» опасными химикатами. Полиция Израиля ограничила доступ людей к месту чрезвычайного происшествия. Сообщается, что местное химическое предприятие сбросило в мертвое море неочищенные и ядовитые стоки в неуказанном количестве. Этот вопиющий случай возмутил и напугал отдыхающих на берегу людей.

На данный момент проводится установление причин утечки, введены специальные меры безопасности для того, чтобы предотвратить осложнение ситуации. Людям порекомендовали оставаться в своих домах. Инструкция израильской полиции распространяется, в частности, на населенный пункт Неве-Зоар.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ялте спасатели нашли в море труп мужчины

Учёные: На дне Оманского залива образовалось огромное «мёртвое пятно»

Чудовище без глаз у побережья Австралии шокировало ученых

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем