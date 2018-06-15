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В Набережных Челнах была закрыта опасная АГЗС

Сегодня, 09:24

Специалисты Ростехнадзора провели проверку АГЗС в Челнах. По результатам выявлены нарушения правил промышленной безопасности и принято решение о закрытии станции.

Сотрудники приволжского отделения Ростехнадзора провели плановую проверку автогазозаправочной станции, которая принадлежит компании «Рубин». Данная АГЗС расположена по улице Машиностроительной, 107 в Набережных Челнах. В ходе проведения рейда было выявлено множество нарушений, основным из которых является несоблюдение промышленной безопасности. Сообщается, что обследование было инициировано одним из местных жителей, который обратился в Ростехнадзор с жалобой.

В ходе обследования АГЗС установлено, что данная станция работает без соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов. Также на станции отсутствовало разрешение на использование оборудования, которое работает под давлением, отсутствовала регистрация в государственном реестре ОПО и не было страховки. Сотрудники, которые выполняли действия на АГЗС, не проходили соответствующую аттестацию в отношении соблюдения правил промышленной безопасности.

Для устранения всех обнаруженных недочетов Ростехнадзор дал руководству АГЗС три месяца, по истечении которых будет проведена новая проверка.

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