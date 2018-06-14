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Мосприрода призвала не бояться огромных ужей

Сегодня, 14:51

На территории Москвы уже несколько лет не встречаются ядовитые змеи. Анаконды и кобры в столице не водятся, успокоили горожан эксперты.

С приходом тепла жители Москвы начали все чаще обращаться к специалистам с просьбой выловить на природной территории змею больших размеров. Мосприрода призвала земляков не бояться огромных ужей, ведь они не ядовиты. Кобры, анаконды и прочие смертоносные змеи несколько лет не встречаются в столице. Убедиться в этом легко – получше рассмотреть ползуна. Уж имеет более длинное тело черного цвета и желтые пятна за ушами. Гадюки отличаются сравнительно светлым окрасом, узором на спине и меньшими размерами.

При встрече со змеей, необходимо просто пройти мимо. Отправляясь в лес, рекомендуется обувать прочные ботинки, которые ползун не сможет прокусить. К слову, яд гадюки смертельно опасен только для детей и стариков.

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