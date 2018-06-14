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Виной тому разгрузка нефтяного коска в грузовом порту. Жители Нижегородки шокированы инцидентом, так как пыль оседает даже в домах.

В Нижегородке, расположенной под Уфой, людей напугал таинственный черный дым. После местные жители начали замечать, как он оседает пылью на растениях, детских площадках и даже залетает в дома. Как бороться с подобной неприятностью горожане пока не знают.

Позже было установлено, что причиной возникновения таинственного черного дыма стал нефтяной кокс, который разгружают в порту. Сотрудники учреждения рассказали, что они накрыли его специальной тканью, дабы избежать разлета по округе, но такую защиту сорвало сильным порывом ветра. Как именно будут ликвидировать последствия ЧП не сообщается.