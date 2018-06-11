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В один из крупнейших сибирских регионов пришла беда. Животноводческие предприятия подсчитывают будущие убытки, заболевшие животные будут забиты, а их туши утилизированы.

В Омской области объявлен карантин из-за вспышки вирусной анемии лошадей. Против этой болезни ученые пока не могут найти ни вакцины, действенных методов лечения. Поэтому в регионе до начала осени запрещен ввоз, вывоз и неконтролируемый убой животных. В области есть несколько предприятий, которые разводят специальную «мясную» породу лошадей, поэтому они понесут основные убытки. Болезнь Anemia infectiosa equorum поражает не только лошадей, но и многих копытных, поэтому в регионе карантин распространен на всех домашних сельскохозяйственных животных.

Вирусную анемию лошадей впервые в России описали более 170 лет назад. С тех пор, несмотря на все научные изыскания, «спящий» вирус победить не удалось. Об общем количестве лошадей, содержащихся на сельских подворьях в Омской области, сведений не приводится.