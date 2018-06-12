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Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой лодке. Необычный вид морского существа озадачил людей и самого автора ролика.

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети. Пользователи интернета бурно обсуждают появление необычного псевдодельфина в акватории Приморья.

«Неожиданные морские гости. Сегодня 11.06.2018 Приморский край. Большой камень, между б.Вальтон и б.Ханган», - сообщает автор ролика.

В комментариях единогласно решили, что это была акула.

«А где вы видели дельфинов с жабрами???», «У дельфина хвост горизонтально, а у акулы вертикально. Акула!!!», «Это акула. Жаберные щели как бэ намекают. Плавники. Хвост. Хотя с первого раза мне тоже показалось что дельфин», - писали рыбаки

Нашлись и те кто назвал акулу сомом, а некоторые побеспокоились, что автор ролика плыл на резиновой лодке.