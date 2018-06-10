VistaNews.ru


Житель Новороссийска показал фото городского пляжа с мертвыми птицами и кучей мусора

Сегодня, 19:40

В социальных сетях появились фотографии, где показано, как на городском пляже купаются люди, а через несколько метров в воде возле берега плавает много мусора и труп птицы.

 Позже в редакцию "Блокнот Новороссийск" пришло видео, на котором запечатлена ужасная картина на берегу Черного моря, пляж просто завален мусором и бутылками. «Это невыносимо, в этом мусоре плавают птицы, нужно срочно что-то делать» - рассказывает мужчина, который это увидел.

В мусоре просто тонет и Суджукская лагуна. Есть видео, которое снимали жители Новороссийска как птицы выводят своих птенцов.

Также жители беспокоятся о частой гибели диких животных. Начали массово погибать дельфины. Соответствующие органы не могут объяснить причины, ясно только то, что это не естественная смерть.  

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Новороссийске новогоднюю елку установили на берегу моря

Жители Петрозаводска обсудили страшные находки из Онежского озера

В Таганрогском заливе "моржи" открыли купальный сезон

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем