Житель Новороссийска показал фото городского пляжа с мертвыми птицами и кучей мусора

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В социальных сетях появились фотографии, где показано, как на городском пляже купаются люди, а через несколько метров в воде возле берега плавает много мусора и труп птицы.

Позже в редакцию "Блокнот Новороссийск" пришло видео, на котором запечатлена ужасная картина на берегу Черного моря, пляж просто завален мусором и бутылками. «Это невыносимо, в этом мусоре плавают птицы, нужно срочно что-то делать» - рассказывает мужчина, который это увидел.

В мусоре просто тонет и Суджукская лагуна. Есть видео, которое снимали жители Новороссийска как птицы выводят своих птенцов.

Также жители беспокоятся о частой гибели диких животных. Начали массово погибать дельфины. Соответствующие органы не могут объяснить причины, ясно только то, что это не естественная смерть.