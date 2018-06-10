В Воронеже деревья массово «поглощает» плодовая моль

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«Число пораженных деревьев растет с каждым годом», -утверждают горожане. Одна из читательниц портала «МОЁ! Оnline» прислала в редакцию фото, где видно деревья, полностью покрытые большим слоем паутины

Снимки женщина делала в яблоневом саду школы №26.

«Зараза распространяется с огромной скоростью и захватила все ближние сады», -говорит жительница Воронежа.

Удалось выяснить, что деревья не болеют, их объедают плодовая и яблонная горностаевые моли. Похожи они на белую бабочку. Яйца откладывают на молодых ветках. Опасны они тем, что деревья, которые они поразили, не дадут плодов в этом году, а могут и вообще не дожить до следующего, так как не просто не выдержат зимних морозов.

«Хозяева деревьев не вовремя спохватились на появление этой моли и уже не смогли защитить плодовые. Вот поэтому мы наблюдаем как гибнуть деревья. Уничтожать вредителей нужно еще во время распускания почек на деревьях. Следующую обработку химикатами нужно делать до покраски и появления бутонов. Третью-сразу же после отцветания», - говорит агроном Иван Бабин.