В Воронеже деревья массово «поглощает» плодовая моль

«Число пораженных деревьев растет с каждым годом», -утверждают горожане. Одна из читательниц портала «МОЁ! Оnline» прислала в редакцию фото, где видно деревья, полностью покрытые большим слоем паутины
Снимки женщина делала в яблоневом саду школы №26.
«Зараза распространяется с огромной скоростью и захватила все ближние сады», -говорит жительница Воронежа.
«Зараза распространяется с огромной скоростью и захватила все ближние сады», -говорит жительница Воронежа.
Удалось выяснить, что деревья не болеют, их объедают плодовая и яблонная горностаевые моли. Похожи они на белую бабочку. Яйца откладывают на молодых ветках. Опасны они тем, что деревья, которые они поразили, не дадут плодов в этом году, а могут и вообще не дожить до следующего, так как не просто не выдержат зимних морозов.