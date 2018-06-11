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Сергей Бачин рассказал зачем он тратит миллиарды на производство «органики»

Сегодня, 13:21

Идеолог органического сельского хозяйства России, известный девелопер и владелец холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал зачем он вкладывает такие большие суммы в производство продуктов от «счастливых коров». 

По словам Сергея Бачина, человек должен заботиться о том, что он ест и дает своим детям. В противном случае, хорошая одежда, обустроенный дом и даже образование детей становятся малозначимыми. 

Производитель органики не утверждает, что вся неорганическая продукция на прилавках магазинов вредная, однако подчеркивает разницу между понятиями «не вредно» и «полезно». То же молоко, по словам Бачина, после пастеризации теряет свои свойства. «Это уже не молоко в изначальном его понимании, а значит, нет в нем той пользы, что заложена природой», - отмечает он.

Руководитель «АгриВолги» в очередной раз предупреждает потребителей не поддаваться на уловки маркетологов и не приобретать продукцию с надписями «био», «эко» и т.д., принимая ее за органическую. Только один термин «органический», говорит он, наряду с сертификацией может гарантировать качество продукта. 

 

 

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