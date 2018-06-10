Эковзвод Минобороны занялся очисткой Арктики от мусора

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По сообщению пресс-службы ведомства, специализированные бригады, в составе которых около 30 человек и 10 единиц техники, запланировали за год избавиться от 750 тысяч тонн мусора, который находится в Норильске и на военном аэродроме Алыкель.

Эковзвод Минобороны уже занялся очисткой Арктики от мусора, который был оставлен военными во время операций по сохранению безопасности страны от ядерного удара из США через Северный полюс. Отмечено, что всего в округе находится около 4 миллионов тонн промышленно-строительного мусора, который необходимо вывезти из Арктики до 2020 года.

О необходимости ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне в правительстве заговорили еще в 2013 году, тогда и была принята соответствующая стратегия в указанном русле. Экологи осуществляют задуманное, и на это у них осталось около двух лет.