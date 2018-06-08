Реки в Хабаровске кишат опасным энтеровирусом

Сегодня, 15:07

В Хабаровске нет разрешенных мест для купания. Решившиеся залезть в открытые водоемы рискуют подхватить серьезное кишечное заболевание.

Начальник городского управления здравоохранения города Татьяна Скорик сообщила, что купающиеся жители Хабаровска подвергают себя серьезной опасности - реки и открытые водоемы кишат опасным энтеровирусом. Ни один водоем в черте города не получил санитарного заключения о разрешении купаться. Каждый год летом здесь фиксируется вспышка энтеровирусных заболеваний, которые особо опасны для детей раннего возраста - они могут погибнуть.

Источником вируса являются продукты питания в несанкционированных торговых точках, и грязная вода, куда несмотря на всю опасность и предостережения по-прежнему продолжают залазить горожане. С начала этого года здесь уже зарегистрировали уже 3 случая заболевания данными инфекциями. В прошлом году их было 377.

Энтеровирус - представитель семейства пикорнавирусов, которые репродуцируются в ЖКТ. Они передаются от человека к человеку фекально-оральным (водным, алиментарным и контактно-бытовым путями инфицирования), аэрогенным (воздушно-капельно), и трансплацентарным механизмами. Характерны высокая температура, недомогание, диарея, полиморфные кожные высыпания.