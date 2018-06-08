VistaNews.ru


Реки в Хабаровске кишат опасным энтеровирусом

Сегодня, 15:07

В Хабаровске нет разрешенных мест для купания. Решившиеся залезть в открытые водоемы рискуют подхватить серьезное кишечное заболевание.

 Начальник городского управления здравоохранения города Татьяна Скорик сообщила, что купающиеся жители Хабаровска подвергают себя серьезной опасности - реки и открытые водоемы кишат опасным энтеровирусом. Ни один водоем в черте города не получил санитарного заключения о разрешении купаться. Каждый год летом здесь фиксируется вспышка энтеровирусных заболеваний, которые особо опасны для детей раннего возраста - они могут погибнуть.

Источником вируса являются продукты питания в несанкционированных торговых точках, и грязная вода, куда несмотря на всю опасность и предостережения по-прежнему продолжают залазить горожане. С начала этого года здесь уже зарегистрировали уже 3 случая заболевания данными инфекциями. В прошлом году их было 377.

Энтеровирус - представитель семейства пикорнавирусов, которые репродуцируются в ЖКТ. Они передаются от человека к человеку фекально-оральным (водным, алиментарным и контактно-бытовым путями инфицирования), аэрогенным (воздушно-капельно), и трансплацентарным механизмами. Характерны высокая температура, недомогание, диарея, полиморфные кожные высыпания.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Хабаровского депутата не устраивает герб города на 5-тысячной купюре

На берегу Зеи благовещенцы обнаружили останки животных

Жители Хабаровска показали фото пожаров на левом берегу Амура

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях