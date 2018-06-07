В Волгоградской области опасный сорняк рос среди пшеницы

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В Нехаевском районе обнаружили опасную для посева пшеницы амброзию. Фермера, который не уничтожил вредоносную траву, оштрафуют.

Эксперты Россельхознадзора обнаружили в Волгоградской области рост опасного для пшеницы сорняка. Им оказалась амброзия трехраздельная, которая могла попасть в пшеницу, тем самым сделав ее непригодной для обработки и дальнейшего потребления.

За бездействие с опасным для пшеницы сорняком фермера, работающего на этом участке, оштрафуют на сумму в размере 6 000 рублей.

Отметим, в Октябрьском районе нашли нарушителя в сфере карантина растений на территории, которая засеяна озимой пшеницей. Обнаружили вредоносный сорняк – горчак ползучий. Известно, что фермер не боролся с сорняком самостоятельно, а также не обратился за этим к специалистам. За бездействие фермер был оштрафован.