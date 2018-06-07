Жители Москвы жалуются на нашествие лис

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Хищники всё чаще появляются в жилых кварталах столицы.

Нашествие лис всё больше тревожит москвичей, заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, жители города постоянно обращаются в мэрию и жалуются на засилье диких зверей, которые постоянно наведываются в спальные районы столицы. Чиновник подчеркнул, что порядка 70% от всех сообщений горожан, которые поступают на «горячую линию», связаны с этой проблемой. Он призвал москвичей не беспокоиться, поскольку хищники не несут угрозы для жителей города. Массовое появление зверей в жилых кварталах он связал с тем, что в Москве уменьшилось количество бродячих животных и соответственно освободилась кормовая база.

Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на диких крыс, которые нападают на детей. Горожане утверждают, что всё дело в помойке, образовавшейся рядом с местом обитания грызунов.