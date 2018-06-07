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Во время «Прямой линии» президент России подтвердил, что самая главная река страны неумолимо теряет наполненность. Исходя из сравнения ситуации в 2017 и 2018 годах, Путин констатировал, что успех предпринятых мероприятий уже показал положительный эффект.

Путин объективно оценил ситуацию с обмелением Волги. Президент рассказал о продолжении мониторинга этой проблемы. Ввиду уже начатых в прошлом году мероприятий видно, что вопрос полностью не решен, но есть уже и достижения.

«Сейчас, правда, насколько я себе представляю, ситуация несколько изменилась, изменилась к лучшему», - сказал Путин.

Эксперты солидарны в оценке главных причин ситуации. Во-первых, с конца 1980-х гг. в РФ нет, и пока не предвидится единой, дееспособной системы государственного управления экологией, лесными и водными ресурсами. Во-вторых, вырубка прибрежных лесов негативно отразилась на воде в реке. В-третьих, продолжают сказываться последствия «рекордных» темпов осушения болот 1960-х – 1980-х годов. В-четвертых: очистка дна максимально проводится на уровне в 40% от требуемого объема.