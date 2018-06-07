В озере на юге Петербурга плавают фекалии с кишечной палочкой

Сегодня, 16:49

Второй год подряд вода в озере не проходит проверку. Купание в озере строго запрещено.

Озеро Безымянное на юге Петербурга было единственным городским пляжем города, где разрешалось плавать. Однако вследствие несоответствия микробиологических показателей воды требованиям, выдвигаемым СанПиН, плавание вновь запрещено.

Это связано с тем, что в озеро попадают фекальные стоки. В воде плавают фекалии с кишечной палочкой. Это послужило причиной повышения количества общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий, которые способны размножаться в нижнем отделе ЖКТ человека. Именно поэтому купание в озере может быть небезопасным, так как есть риск заражения инфекцинными заболеваниями.

В целях предупреждения несчастных случаев и болезней по территории пляжа размещены таблички с надписью о том, что купание запрещено. Также, администрация Красносельского района рекомендует соблюдать правила охраны жизни и здоровья отдыхающих на поверхности воды.