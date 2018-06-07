Океанологи назвали причину активного истребления дельфинов

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Специалисты назвали ещё одну причину убийства дельфинов помимо браконьерского отлова и традиционной охоты. Зачастую эти морские млекопитающие служат в качестве приманки.

Океанологи Флоридского университета рассказали, что варварское истребление дельфинов происходит ради промышленного отлова более крупной морской добычи. Подобная практика не предаётся огласке, но эксперты уже бьют тревогу: это может нанести большой урон популяции дельфинов. В списке приманок, наряду с дельфинами, находятся тюлени, моржи и морские выдры.

Дельфины часто становятся жертвами браконьерского или промышленного отлова. В отдельных местах они становятся объектом традиционной охоты. При этом, в ряде стран охота на дельфинов законодательно запрещена. Эксперты отмечают, что идут попытки противостоять этому явлению в мировом масштабе.