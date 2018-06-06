Учёные объяснили загадочную гибель птиц приближением катастрофы

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В будущем, считают специалисты, ситуация лишь усугубится.

Американские учёные из Вашингтонского университета расследовали массовую загадочную гибель птиц на Западном побережье США. Исследователи изучили процессы, которые предшествовали данному явлению и пришли к выводу, что речь идёт о приближении катастрофы. В частности, им удалось выяснить, что птицы в большинстве своём умерли от голода, вызванного недостатком зоопланктона в водах Тихого океана.

Используя данные от 2014 года о гибели алеутских пыжиков на участке от Калифорнии до Британской Колумбии, исследователи нашли взаимосвязь с температурой прибрежных вод. Выяснилось, что из-за снижения оттока тепла в атмосферу воды здесь сильно потеплели. Условия обитания стали неприемлемыми для зоопланктона, в связи с чем, кормовая база для птиц была подорвана. Специалисты объяснили, что в будущем ситуация будет усугубляться из-за глобального потепления, поэтому сложившаяся ситуация не сулит ничего хорошего. Вместе с тем учёные утверждают, что окончательные выводы делать пока рано. Оценить масштабы катастрофы можно будет в ближайшее время после того, как станут видны изменения в местной фауне. Экологи пристально следят за приближением возможной катастрофы.

Ранее мы писали, что в Михайловском Ставропольского края массово гибнет рыба. Местные жители озабочены, однако власти пока не предпринимают решительных шагов по решению проблемы.