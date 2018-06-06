В зоопарке Ростова пополнение в лице шести ягнят-муфлонов

Сегодня, 18:50

В ростовском зоопарке за месяц родилось 6 ягнят-муфлонов. С сегодняшнего дня на них уже можно посмотреть.

В зоопарке Ростова новые обитатели в лице шести ягнят-муфлонов. Все они появились на свет от 6 самок. Сотрудники зоопарка рассказали, что в этом году всех новорожденных называли именами, которые начинаются на букву «А». Таким образом, 4 новорожденных самцов зовут Адам, Аякс, Арго и Алмаз, а двух самок – Айза и Ария. Всех новорожденных уже можно лицезреть на экспозиции. Сотрудники зоопарка отметили, что семерых муфлонов-самцов, которые появились на свет в прошлом году, перевели в вольер с жирафом. В связи с этим в зоопарке есть еще одна смешанная экспозиция.

Отметим, в зоопарке города существуют смешанные вольеры, в одном из которых вместе проживают лемуры и черепахи, оливковые агути совместно с попугаями, а также черные лебеди с пеликанами.

Напомним, гамадрилы Марта и Мартин из зоопарка Ростова-на-Дону переехали в зоопарк в Пензе. Увидеть «переселенцев» можно в «Доме приматов».

Стоит отметить, что в День защиты детей была организована поездка в ростовский зоопарк для ребят из детских домов, детей, стоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, для детей инвалидов и детей полицейских, которые погибли при выполнении служебных обязательств. Ребятам рассказали об обитателях зоопарка, а также вручили подарки.