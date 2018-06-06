Полчища крыс у метро «Рыбацкое» атаковали петербуржцев

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Местные жители жалуются, что переносчики опасных инфекций бегают в районе парка, торгового центра, остановки и даже шашлычной. Грызуны продолжают плодиться и пугать граждан, но власти бороться с проблемой не торопятся.

Как рассказал очевидец событий, полчища крыс у метро «Рыбацкое» буквально атаковали петербуржцев. Встревоженный мужчина сообщил, что насчитал как минимум 10 животных, однако они постоянно разбегаются в разные стороны, и грызунов в этом месте может быть намного больше.

Жители Петербурга рассказали, что такие злачные для грызунов места есть и в других частях города, и это является серьезной опасностью для общественности. Крысы спокойно гуляют в районе остановок общественного транспорта и могут напасть на взрослых и детей.