Эксперты назвали регионы России с самой грязной питьевой водой

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В ежегодном докладе Роспотребнадзора оказались самые неблагоприятные области, где уровень загрязнения водораспределительных каналов достигает 99%. В число таких попала и республика Марий Эл, где ситуация признана критичной.

Эксперты исследовали и назвали регионы России с самой грязной питьевой водой, что может стать опасностью для проживающих там граждан. Плачевная ситуация сложилась в Башкортостане, Мурманской области, а также в Алтайском и Ставропольском краях, где порог загрязнения превышает 98%.

В отчете ведомства "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году" говорится, что наиболее чистыми регионами в стране относительно качества воды являются Петербург, Севастополь, Алтайская республика, а также Астраханская и Воронежская области. По словам специалистов, главной проблемой, влияющей на загрязнение, является отсутствие контроля со стороны профильных подразделений.