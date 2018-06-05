"Экосистема под угрозой": Германия переживает из-за вымирания насекомых

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Пока России угрожают санкции США, Сирия пытается защититься от ракет Израиля, а в Донбассе снова активно воюют ВСУ и ополченцы, ФРГ оказалась на грани экологической катастрофы из-за диких пчел и прочих букашек.

Министерство охраны окружающей среды ФРГ призвало Берлин неотложно решить проблему критически низкого количества насекомых. 42% из 8 тыс. занесенных в Красную книгу беспозвоночных членистоногих умерли, находятся на грани вымирания или стали крайне редкими. Больше всего Германия переживает из-за вымирания насекомых-опылителей. 40% диких пчел могут исчезнуть в ФРГ в кратчайшие сроки.

"Экосистема оказалась под угрозой" из-за активного использования фермерами ядовитых химикатов, загрязнения воды и почвы, а также потери букашками жизненного пространства. Министерство охраны окружающей среды ФРГ запустило программу мер по защите насекомых, заключающуюся в корректировке политики пестицидов, расширении сельскохозяйственных угодий и улучшении мониторинга популяций насекомых.