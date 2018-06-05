«Ростов засыпает, просыпаются тараканы»: Ночью они кишат на улицах

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Полчища тараканов запечатлели на улице Портовой в районе школы №77. Информация об этом появилась в паблике «Ростов Главный».

Когда Ростов засыпает, просыпаются… нет, не мафия, а тараканы. Ночью они прямо кишат на улицах города, шокируя людей. По словам очевидцев, на улице Поротовой возле школы №77 насекомые лазают по домам, деревьям и люкам, которые внутри забиты ими. Пользователи возмущаются, почему соответствующие инстанции не реагируют на происходящее.

Топ уникальных фактов про тараканов:

они способны жить без на протяжении месяца и не пить воду около недели;

они могут не дышать 45 минут, что позволяет сохранить влагу внутри организма, если нет источника ее пополнения;

таракан способен прожить без воды несколько недель, после чего он умрет от голода;

после одного зачатия самка сохраняет семя и может самостоятельно воспроизводить потомство несколько раз.