В Приморье фермер подобрал истощенного медвежонка

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В социальных сетях обсуждается случай, произошедший вблизи села Сычевка Свободненского района. Пользователи выражают одобрение человеку, спасшего представителя дикой фауны от неминуемой смерти.

В Приморье фермер подобрал в поле истощенного медвежонка. Сначала мужчина некоторое время наблюдал, не появится ли мама малыша. В этом случае подходить к детенышу смертельно опасно. Однако медвежонок бродил по полю один. Было видно, что он очень ослаб. Тогда фермер забрал малыша домой и начал отпаивать молоком, а также кормить овощами.

Фермер, посоветовавшись со специалистами местного охотоуправления, решил отдать медвежонка в известный Приморский реабилитационный центр. Там зверя подлечат, «поставят на лапы» и, скорее всего, отправят медведя в комфортные условия сафари-парка. Видимо мать малыша, которому не более четырех месяцев, умерла или погибла от пули браконьеров.