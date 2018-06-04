Льды Антарктиды скрывали три гигантских каньона

Сегодня, 05:30

Участники международной исследовательской миссии считают, что долины, которые соединяют три огромных ледника, сформировались еще во времена последнего ледникового периода.

Специалисты из Нортумбрийского университета Англии в ходе международной исследовательской миссии при исследовании территории радаром обнаружили три гигантских каньона, которые скрывали льды Антарктиды. Длинна самой крупной речной долины составляет 300 км, а ширина - 15 км. Габариты других двух углублений меньше первого примерно в два раза. Все долины покрыты 2-километровым слоем льда, который удерживает разделяющие восточную и западную часть Антарктиды горные хребты.

Специалисты считают, что они образовались в ходе движения ледников. Сейчас они влияют на ход льдов Антарктиды, направляя их от центра к побережью континента. В ходе глобального потепления по этим каналам лед быстрее будет попадать в Мировой океан.