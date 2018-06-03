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Животное боролось за существование, но съеденные 8 кг мусора не оставили ему шансов. Зоологам не удалось сохранить жизнь черному дельфину из-за отсутствия возможности принимать пищу.

В Таиланде умер проглотивший 80 пластиковых пакетов дельфин. Смерть от пакета настала несмотря на все усилия специалистов и ветеринаров. The Independent рассказывает историю животного, а в социальных сетях уже обсуждают все возможные перспективы борьбы с негативным влиянием на животных, обитающих в водных просторах.

Скорее всего, политика отказа от использования пластика должна вестись более жестко. По крайней мере в этом уверенны жители прибрежных регионов разных стран. Солидарность в поиске возможных вариантов решения проблемы выражают и участники общественных организаций, занимающихся охраной живой природы.