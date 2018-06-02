В Украине нечистоты угрожают объекту ЮНЕСКО из-за кражи труб

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Фекалии уже заполнили территорию площадью в сотни квадратных метров и продолжают распространяться по округе.

На Украине объекту ЮНЕСКО – заповеднику международного значения «Каменная могила» - угрожают нечистоты, которые вплотную приблизились к территории природного парка. Произошло это в посёлке Мирный под Мелитополем Запорожской области из-за кражи труб канализационного коллектора, расположенного неподалёку. Районные власти утверждают, что уже выделили средства из бюджета на решение проблемы, однако освоить финансы не может поселковый совет. Там на днях пропал председатель, без которого провести эту процедуру не представляется возможным. Сейчас чиновника разыскивает полиция, а тем временем нечистоты всё ближе к заповеднику. В настоящее время сточные воды находятся на удалении в несколько сот метров от природного парка. Из-за них растительность в округе уже начала погибать.

Ранее мы писали, что в центре Ростова появилась река из фекалий. Инцидент произошёл на одной из центральных улиц города.