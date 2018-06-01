В стоках предприятия группы "Мечел" ртуть превысила допустимую норму

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Стоки Челябинского металлургического комбината постоянно контролируются специалистами Росприроднадзора, которые неоднократно фиксировали в них превышение вредных примесей. Теперь же работа комбината может быть приостановлена из-за многократного превышения ртути в сбрасываемых им водах.

Специалисты Росприроднадзора постоянно занимаются мониторингом качества сточных вод, которые сбрасывает Челябинский металлургический завод. Установлено, что в мае текущего года на предприятии группы «Мечел» содержание ртути в стоках оказалось выше нормы в несколько раз.

В докладе сообщается, что количество вредного вещества в стоках в десятки раз больше допустимой нормы. Так, фенолов там содержится в семь раз больше нормы, нефтепродуктов – в десять, а ртути – в 29 раз. Самым незначительными оказалось превышение уровня бензпирена – 2,1 раза и нитрата-аниона – 1,6. Установлено, что предприятие не имеет необходимых разрешающих документов на сброс в окружающую среду таких загрязняющих веществ.

Предприятие «Мечела» является крупнейшим металлургическим заводом в Челябинске, проверку которого проводили в текущем году специалисты Министерства природы. 30 мая на ЧМК сотрудники Росприроднадзора провели обследование при поддержке представителей силовых структур.