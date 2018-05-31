«Экопром» заплатит 150 тысяч рулей за «покраснение» Мурзинки

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Наказать за слив нечистот в ливневый коллектор решили в прокуратуре. Проверка подтвердила, что компания приняла неправильное решение, за что должна ответить.

«Экопром» заплатит 150 тыс. рублей за «покраснение» реки Мурзинки. Причиной такого решения стал несанкционированный слив неочищенных водных масс в водоем. Этот факт спровоцировал развитие необратимых последствий для экосистемы водной артерии. В итоге река «покраснела», а в отношении организации и должностных лиц вынесли четыре постановления. Сумма выплат составит 150 тыс. рублей.

К слову, в Марьино местные жители нашли белый ручей. Его уже прозвали необычным названием: «молочная река, кисельные берега». В действительности люди обеспокоены необычным явлением и привлекают внимание властей к вопросу.