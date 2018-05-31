Волоколамский суд отклонил второй иск о закрытии полигона "Ядрово"

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В составлении документа с требованиями участвовали семь сторон, среди которых пять человек защищают интересы несовершеннолетних граждан. Тем не менее, положительного решения истцам в очередной раз добиться не удалось.

Сообщается, что Волоколамский суд снова отклонил уже второй по счету иск с требованиями о закрытии полигона "Ядрово". В пресс-службе ведомства сообщили, что соответствующее решение в силу пока не вступило, поэтому возможно его дальнейшее обжалование в Мособлсуде.

Скандал с опасными выбросами из мусоросвалки произошел еще в начале весны, тогда почти сотня детей обратились в медучреждения в связи с ухудшением самочуствия. Местные жители убеждены, что связано это именно с "Ядрово", поэтому требуют прекращения функционирования полигона и его дегазации.