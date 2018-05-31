В Сахалинской области на дороге «дежурит» взрослый бурый медведь

Сегодня, 10:23

Об этом предупреждают местные жители. Люди рассказывают, что необычный гость не боится подходить к машинам по дороге ОБТК Лунское в Ногликском районе Сахалинской области и просить еду.

В Сахалинской области «дежурит» взрослый бурый медведь. Впервые зверя заметили на дороге около недели назад. Он пришел к людям и решил просить пищу. Медведь не показал страха перед компанией проезжающих людей. Одна из девушек, которая видела зверя, несколько раз скомандовала ему встать, и он поднялся на задние лапы. Люди думают, что необычный гость сбежал из цирка и может нуждаться в помощи от людей.

Если медведь нападает, то стоит действовать по одному из предложенных вариантов, рекомендуют специалисты. При отсутствии оружия нужно придумать, как отвлечь внимание хищника. Любые объемные предметы (корзина, ведро, рюкзак) выставить перед собой. А вот, если зверь начнет нападать, то следует отбиваться. Лучше попасть в глаза, при этом стоит использовать острые предметы, целясь в глазницы. Сдаваться нельзя, борьба – это единственный шанс выжить.