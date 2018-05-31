Эксперты: Москве угрожают растения-иностранцы

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Некогда экзотические для России виды «убегают» из ботанических садов и засоряют обширные территории.

Растения-иностранцы заполняют собой большое пространство и уже угрожают Москве. Некоторые из них представляют огромную опасность для здоровья человека. Эксперты бьют тревогу, поскольку некогда экзотические для России виды уже сейчас активно распространяются и считаются серьёзной угрозой для некоторых регионов страны.

В частности, борщевик Сосновского и амброзия полыннолистная вызывают ожоги и аллергию у многих людей, что уже сейчас грозит серьёзными последствиями. В своё время эти растения были завезены в Европу в качестве экзотики, но вскоре перекочевали из оранжерей и ботанических садов на обширные территории: поймы, пашни, пустыри и обочины в населённых пунктах. Старший научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ Сергей Майоров, комментируя нашествие растений-иностранцев на Москву, назвал данный процесс катастрофой. По его словам, подсчитать ущерб от них тяжело, но при этом отметил, что их влияние на здоровье россиян уже приобрело угрожающие масштабы.

Ранее мы писали, что учёный из Сербии представил в Адыгее новый метод борьбы с амброзией. Балканский специалист утверждает, что его технология гораздо более эффективна и экономична, нежели существующие аналоги.