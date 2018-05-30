«Молочная река, кисельные берега»: В Марьино Ленобласти нашли белый ручей

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В социальных сетях появились снимки сказочного объекта. Очевидцы приметили, что в поселке течет ручей необычного цвета. Люди рассматривают причины происходящего и намерены получить официальный ответ от министерства экологии.

В Марьино местные жители нашли белый ручей. Его уже прозвали необычным названием: «молочная река, кисельные берега». В действительности люди обеспокоены необычным явлением и привлекают внимание властей к вопросу.

«Здравствуйте, гуляя сегодня в Марьино, увидела ручей странного цвета. Кто-нибудь знает что это? И как давно? Жители, кто здесь живет, вы куда-нибудь обращались?», - задается вопросом активистка.

Эксперты по экосистемам утверждают, что вода белеет не от простоя, а от накопленной органики или неорганики, которую не успели потребить растения. Такая ситуация наблюдается по причине отсутствия интенсивного обмена веществ.