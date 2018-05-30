В Бразилии вирус Зика снизил рождаемость

Сегодня, 14:44

Появление вируса Зика в 2015 году привело к рождению младенцев с серьезными патологиями. Опасаясь негативных последствий для своего здоровья, и здоровья своих чад женщины в Бразилии начали более тщательно предохраняться от беременности.

В 2015 году появление вируса Зика вызвало серьезный резонанс в обществе, ведь панацеи от данного заболевания нет, а его влияние на организм не изучено. Выяснилось, что у беременных женщин данное заболевание вызывает серьезные патологии плода.

Так, специалисты Гарвардского университета провели исследование вместе с министерством здравоохранения Бразилии и пришли к выводу, что в стране женщины стали значительно реже беременеть после появления вируса Зика. К такой тенденции привел страх, который появился у женщин, согласно статистике многие женщины сделали аборт. Так, в период с 2015 по 2016 годы в Бразилии на свет должно было появиться около четырех миллионов детей, но родилось на 119 тысяч меньше.

Специалисты отмечают, что женщины стали уделять большее внимание контрацепции и чаще посещать гинеколога. Согласно социологическим опросам 18% жительниц страны панически боятся заражения вирусом Зика.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов, которые собрались на отдых в Турцию о том, что в стране уже появились комары-переносчики данной лихорадки.