Собянин: Ситуация со свалками в Подмосковье требует радикальных мер

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Подмосковье уже давно стало именем нарицательным, когда обсуждаются экологические ситуации в регионах. Возможно, сейчас из этого будет найден выход.

Сообщение об этом сделал Сергей Собянин, находясь в Петербурге при проведении международного экономического форума. Правда, ситуация требует принятия радикальных мер.

Со слов мэра столицы, на проблему не обращали внимание «огромное количество лет». Но раньше или позже её потребуется решать. Принимая не только серьёзные, но, иногда и радикальные меры.

Собянин сообщил, объёмы отходов из Москвы, транспортируемые в Подмосковье и другие регионы, должны уменьшаться. Сложившуюся ныне ситуацию он считает близкой к понятию экологическая катастрофа.

В течение года или, максимально, двух, ситуация должна быть исправлена. Для этого потребуется взаимодействие соответствующих ведомств столицы и тех, что действуют в Подмосковье.

Собянин не стал отрицать, что основное количество мусора на свалках в Подмосковье имеет московское происхождение.

Скандал с этими свалками набрал широкий резонанс после того, как жители Волоколамска стали массово протестовать против запаха, постоянно исходящего с мусоросборника «Ядрово». Там постоянно происходили выбросы свалочного газа.

Следствием этого стало обращение десятков детей к медикам Подмосковья. Они жаловались на резкое ухудшение своего здоровья.