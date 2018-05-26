В Ленобласть вернулся горбатый кит

Сегодня, 15:22

За перемещением млекопитающего продолжают следить местные экологи.

Горбатый кит вернулся в Ленобласть, сообщает региональная пресса. Животное видели накануне вечером в районе Березовых островов. Сотрудники порта «Приморск» наблюдали его перемещение в проливе Бьеркезунд. По словам очевидцев, кит находился там в течение часа. Специалисты ранее подтвердили, что в ленинградской области завёлся кит. Сперва экологи упрямо не верили в распространяемые слухи, однако после того, как пользователи соцсетей начали массово публиковать фото и видео млекопитающего в Финском заливе, их сомнения развеялись. Сейчас специалисты тщательно отслеживают перемещение кита.

Ранее мы писали, что горбатого кита, запутавшегося в рыболовецких сетях, спасли сотрудники береговой охраны Финляндии. Силовикам понадобилось несколько часов, чтобы освободить животное. В итоге его отпустили на волю и он отправился назад в Ленинградскую область.