Под Волгоградом горит полигон отходов «Комус»

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Сотрудники компании, ответственной за хранение мусора, несколько часов безуспешно пытаются погасить огонь.

Под Волгоградом загорелся полигон отходов «Комус», расположенный в Светлоярском районе. Местные жители обеспокоены происходящим, в то время, как в местном управлении МЧС заявили, что сообщений о пожаре к ним не поступало. В ведомстве также пояснили, что обязанность по ликвидации возгорания полностью лежит на собственнике объекта. На месте уже работают сотрудники компании, занимающейся хранением отходов, однако они, как утверждают местные жители, не справляются с огнём. В соцсетях пишут, что «Комус» горит вот уже несколько часов. Очевидцы опубликовали в сети видео с места событий.

В последнее время этот полигон уже был в эпицентре скандала. Местная пресса пишет, что неделю назад здесь были выявлены нарушения в виде превышения концентрации отравляющих веществ в почве. По мнению специалистов, это может привести к загрязнению грунтовых вод и гибели всего живого в округе.