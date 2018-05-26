«Выглядит ужасно!»: Под Ставрополем в Михайловском погибло большое количество рыбы

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Вздутые брюха всплыли на поверхность пруда «Красный пахарь». Властей о проблеме проинформировал очевидец, который опубликовал в Сети снимки мертвечины под берегами водоема.

Под Ставрополем в Михайловском погибло большое количество рыбы. Фотографии обитателей пруда с вздутыми брюхами появились в Сети сегодня, 26 мая. Проблема должна быть решена. Но ее даже не рассматривают местные чиновники и власти.

«Выглядит ужасно!» - сообщает житель поселка.

Причины массовой гибели рыбы неизвестны, для этого на место происшествия должны приехать специалисты и оценить ситуацию на месте.

«Мертвая рыба там везде: в заводи, по краям у берега. Размеры от маленьких до больших. Почти все – караси», - подытожил автор публикации.