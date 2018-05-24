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В городе введен режим раздельного сбора мусора, вследствие чего вывоз отходов для горожан подорожает. Сообщается, что цена вопроса пока не уточняется, но данная процедура подсчета в частности будет зависеть от экологической ситуации в регионе.

Как стало известно накануне, жители Ростова заплатят за вред природе, а вывоз ТБО станет дороже. Это связано с нововведениями, касающимися раздельного сбора отходов для утилизации, которые будут распределяться по разным заводам в зависимости от классификации их деятельности.

В ведомстве регионального министра ЖКХ сообщили, что стоимость вывоза твердых бытовых отходов будет тесно связано с причиненным природе вредом. Ранее финансовую ответственность за данный вопрос несли юридические лица, но сейчас ее распределили между простыми горожанами.