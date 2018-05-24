Жителей Ярославской области травила мебельная фабрика

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Жители нескольких домов Рыбинска опасаются за свое здоровье. Население подозревает, что находящаяся неподалеку мебельная фабрика «Свобода» просто отравляет местность.

Жители Рыбинска, которые проживают в санитарно-защищенной зоне, уже несколько месяцев страдают от выбросов, которые делает промышленное предприятие по производству мебели «Свобода». Жители домов, которые ближе всего находятся к заводу отправились за поддержкой к Уполномоченному по правам человека Сергею Бабуркину.

После обращения жильцов балы инициирована проверка данной местности специалистами. Ее результаты показали, что у фабрики вообще не установлена санитарно-защитная зона, а также на предприятии не следят за качеством выбрасываемого воздуха. Руководство предприятия, как оказалось, даже не подозревало, что их производство вредит окружающей среде.

Специалисты Роспотребнадзора решили отстоять интересы жильцов в суде. 23 апреля текущего года суд постановил, что руководство мебельной фабрики обязано следить за качеством выбросов, а качество воздуха контролировать в лаборатории.