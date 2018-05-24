Столичный ДПиООС занимается организацией мероприятия «Человек и природа»

Сегодня, 15:23

В Москве делается достаточно много для того, чтобы способствовать сохранению окружающей среды. Для этого одним из ключевых шагов является экологическое информирование граждан. В связи с этим московский ДПиООС готовится к проведению тематического мероприятия «Человек и природа». Местом его проведения планируется выбрать популярный среди жителей и гостей Москвы парк Skazka.

Проведение мероприятия продиктовано желанием привлечь внимание широких масс к пониманию роли человека в природе и его влиянии на нее. К сожалению, пока не все достаточно хорошо понимают, чем так важно беречь экологию.

Насыщенная программа эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа» включает в себя различного рода тематические спортивные игры, экологический фото-квест, викторины, призы и подарки. Также организаторы готовят музыкальный концерт.