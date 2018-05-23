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Прокурорский контроль не стал стимулом для местных властей в вопросе обработки и захоронения отходов жителей региона. Сейчас ситуацией заинтересовались в «Клубе регионов», где опубликовали тематическую статью.

«Мусорная проблема» Брянской области вышла на госуровень. Причиной стало несоблюдение местными властями правил обращения с отходами. Примечательно, что в Брянской области неоднозначно относились к жалобам жителей и игнорировали проблемы до последней минуты. В ситуацию теперь вмешались журналисты, которые смогут привлечь виновных в халатности к ответственности.

К слову, в столице Республики Карелии обращают внимание властей на проблему загрязнения водоемов в городе. Под прицел камер попала главная для туристов достопримечательность, которую люди буквально забросали отходами.