Владимирская область завалена мусором

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Начальник Государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области Виктор Придыбайло отправился в поездку с представителями СМИ, чтобы показать несанкционированные свалки.

Владимирская область готовится к встрече гостей во время Чемпионата мира по футболу. Хоть матчи проводиться и не будут, однако, туристов однозначно будет не мало. Именно поэтому важным вопросом для представителей власти области является уборка мусора, что является достаточно большой проблемой.

Осенью была проведена ревизия свалок, часть которых была очищена, но, как оказалось со временем, ненадолго. Через определенный промежуток времени Владимирская область опять была завалена мусором. Это связано с тем, что многие владельцы частных секторов, опасаясь штрафов за складирование мусора на своих участках, вывозят его на свалки, которые, в свою очередь, не санкционированы. Таким образом, закон все равно нарушается.

Проблема свалки мусора касается и придорожных лесов. По предварительным данным известно, что средств на содержание и очистку леса недостаточно, как и количества необходимых сотрудников.

Виктор Придыбайло отметил, что в прошлом году на решение проблемы с очисткой области от загрязнений было выделено около 40 миллионов рублей. Ситуация была исправлена, но вновь повторяется. Отмечается, что загрязняют территории зачастую городские жители, выбрасывая мусор прямо на обочинах, остановках, в лесу и нелегальных свалках.

На данный момент обеспечить заключение сделок с компаниями по вывозу мусора не представляется возможным, но в новом году данная мера станет обязательной для жителей области и обретет юридическую силу.